Турчак: восемь лет страданий Донбасса подходят к концу

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что восьмилетние страдания жителей Донбасса закончатся в этот четырёхдневный референдум по вхождению в состав Российской Федерации.

"Рубикон пройден, и наконец восемь лет страданий, восемь лет надежд, они заканчиваются в это четырёхдневное голосование", — сказал он в ходе эфира на Первом канале.

По словам депутата, раньше стать гражданами России и находиться в её составе для жителей Луганской и Донецкой народных республик было лишь призрачной мечтой, сегодня же — это уверенность.

"Если раньше была надежда, то сейчас, сегодня, завтра, послезавтра — это уже уверенность в том, что эта земля возвращается в родную гавань", — заключил он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в первый день референдума по вхождению в состав Российской Федерации заявил, что этого события жители ЛНР ждали долгие восемь лет.