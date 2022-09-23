Пасечник о референдуме: этого дня мы ждали долгие восемь лет

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в первый день референдума по вхождению в состав Российской Федерации заявил, что этого события жители ЛНР ждали долгие восемь лет.

"Этого дня мы ждали долгие восемь лет. Мы устали жить в неопределённости, под постоянными обстрелами, под постоянными притеснениями со стороны Украины, со стороны их союзников. Вы знаете, что на сегодняшний день мы освобождаем наши территории. Конечно же, это очень долгожданный для нас день", — отметил он.

Пасечник выразил уверенность, что граждане ЛНР сделают правильный выбор и проголосуют за вхождение в состав России.

"Сделав этот выбор, мы обретаем спокойствие, мы обретаем мир. Мы возвращаемся в родную гавань", — заключил он.

Ранее глава Республики призвал жителей ЛНР голосовать на референдуме по вхождению в состав РФ. Он подчеркнул, что осталось сделать всего один шаг к светлому будущему.