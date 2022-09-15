Сравнивать Североатлантический альянс с Шанхайской организацией сотрудничества некорректно, заявила постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Стёпкина.
Как подчеркнула постпред, ШОС "не дружит против кого-то".
"Сравнивать их некорректно, потому что и в Хартии записано, что ШОС — это не военный блок, ее деятельность не направлена против третьих стран и организаций", — пояснила постпред на заседании накануне саммита в Самарканде.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.