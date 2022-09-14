Нарышкин: ЦРУ полностью проспали советский атомный проект

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США "проспало" проект по созданию атомной бомбы в СССР.

В этом месяце ЦРУ отмечает своё 75-летие. 18 сентября 1947 года президент США Гарри Трумэн подписал "Закон о национальной безопасности", который стал началом появления службы разведки Соединённых Штатов.

"Американские разведчики полностью проспали советский атомный проект. 20 сентября 1949 года аналитический отдел ЦРУ дал прогноз, что первая советская атомная бомба появится в середине 1953 года. Оконфузились, как говорится, по полной. За 22 дня до публикации данного прогноза в Советском Союзе состоялось первое испытание советского ядерного устройства", — написал Нарышкин в статье "75 свечей на торте ЦРУ", которая была опубликована в журнале "Национальная оборона".

По словам главы СВР, через несколько дней после доклада ЦРУ Трумен признал, что СССР удалось создать ядерную бомбу.