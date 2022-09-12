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ЦИК Карелии: явка на выборах главы республики составила меньше 30 процентов

Политика

Явка избирателей на губернаторских выборах в Карелии составила всего 27,94 процента. Об этом пишет karelinform.ru со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики.

По информации издания, пункты голосования посетили 141 106 жителей региона.

Победу на выборах одержал действующий руководитель Карелии Артур Парфенчиков. За него отдали свой голос свыше 69 процентов избирателей.

Вторую позицию по итогам выборов занял Андрей Рогалевич (13,41 процента голосов), третью — Евгений Ульянов (12,64 процента).

Отмечается, что на выборах губернатора в прошлом году явка составляла 29,25 процента. Тогда на голосование пришли 156 215 жителей Карелии.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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