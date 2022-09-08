Пушков о готовности Польши воевать с РФ: история ничему не учит

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал "готовящейся к войне" с Россией Польше, вспомнить уроки истории.

"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", — заявил политик.

Он подчеркнул, что достаточно обратиться к учебникам и вспомнить, чем закончилась предыдущая война поляков.