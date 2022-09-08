Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал "готовящейся к войне" с Россией Польше, вспомнить уроки истории.
"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", — заявил политик.
Он подчеркнул, что достаточно обратиться к учебникам и вспомнить, чем закончилась предыдущая война поляков.
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