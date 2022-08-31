Посольство РФ: Вашингтону стоит признать поражение в афганской войне

Действующей администрации США стоит признать, что война в Афганистане закончилась поражением для Вашингтона, заявили в посольстве России.

Как подчеркнули в дипмиссии, ничего, кроме разрухи, она не принесла.

"Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд", — пояснили в посольстве.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что Вашингтон потратил триллионы налогов своих же граждан, а для Афганистана действия США стали трагедией.