Действующей администрации США стоит признать, что война в Афганистане закончилась поражением для Вашингтона, заявили в посольстве России.
Как подчеркнули в дипмиссии, ничего, кроме разрухи, она не принесла.
"Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд", — пояснили в посольстве.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что Вашингтон потратил триллионы налогов своих же граждан, а для Афганистана действия США стали трагедией.
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