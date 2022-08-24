Россиян, которые поддерживают западную критику и дискредитируют РФ ради того, чтобы получить визы в страны Евросоюза и США, необходимо лишать гражданства, завил депутат Госдумы Иван Сухарев.
По словам парламентария, необходимо разработать правовой механизм, который бы позволял лишать гражданства России таких лиц.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, подвергнут критике действия Вооружённых сил Российской Федерации на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти в России", — цитирует выдержку из обращения депутата на имя вице-премьера Андрея Белоусова RT.
Как подчеркнул политик, в странах ЕС и Запада разрабатывают поправки в рамках миграции. Так, могут появиться бланки, в которых россияне должны будут указать своё отношение к спецоперации и российским властям.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Литве предложили спрашивать у россиян на границе "чей Крым", чтобы рассмотреть возможность въезда на территорию страны.
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