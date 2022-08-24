В МИД Литвы предложили спрашивать россиян на границе "чей Крым"

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян на границе о территориальной принадлежности Крыма.

По его мнению, пограничники могли бы принимать решение в зависимости от ответа желающих граждан России въехать на территорию Литвы.

Если гражданин России не считает, что "Крым оккупирован", то литовцы могут сделать вывод, что его въезд не соответствует интересам национальной безопасности государства, пишет LRT.

Если же россиянин согласиться, что Крым принадлежит Украине, то пограничники могут рассмотреть его право на въезд.