Эксперт Марцинкевич: МАГАТЭ стоило бы передать ЗАЭС Росэнергоатому

Для Международного агентства по атомной энергии было бы целесообразнее перевести Запорожскую АЭС из-под контроля украинского Энергоатома к Росэнергоатому, заявил главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.

По словам эксперта, так МАГАТЭ будет "спокойней", особенно на фоне недавних ударов по атомной электростанции.

"МАГАТЭ, насколько можно судить по сообщениям, склонно к тому, чтобы это (управление ЗАЭС — Прим. ред.) было передано в ведение Росэнергоатома. Потому что им тоже не нравится, когда разного типа топливо используется в активной зоне — они же там "баловались" с топливом (американской компании. — Прим. ред.) Westinghouse", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме того, сама технология отжига корпуса атомного реактора ВВЭР-1000 запатентована Росатомом и для неё существует регламент продления срока эксплуатации. А после использования топлива Westinghouse, эту процедуру, возможно придётся проводить раньше намеченного срока, что создаст дополнительную головную боль, если АЭС останется под управлением украинского Энергоатома, резюмировал Марцинкевич.