Глава МИД: все опасения РФ о планах Запада на Украине подтвердились на 100%

Все опасения Москвы о том, что страны коллективного Запада пытались сделать из Украины, подтверждаются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции с малийским коллегой глава МИД РФ напомнил, что на протяжении долгих лет Киев отказывался выполнять резолюцию СБ ООН по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. Лавров подчеркнул, что Россия не имела другого выхода, кроме как объявить о начале военной спецоперации.

"В ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются. Все задачи, которые были поставлены президентом Путиным, прежде всего, защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего на Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены", — добавил министр.