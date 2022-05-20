Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках празднования 100-летия пионерского движения заявил, что Китай является крепкой цивилизацией.
"Уже ни у кого нет сомнений в том, что за Китаем будущее", — сказал он.
Белорусский лидер призвал соотечественников брать пример с Пекина, подчеркнув, что на данный момент именно Китай может занять господствующее положение на мировой арене. Однако, по мнению Лукашенко, Вашингтон будет бороться с Пекином за мировое лидерство.
"Американцы не хотят, чтобы был такой же сильный лидер в мире, как они сами", — отметил президент.
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