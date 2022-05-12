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Автор Максим Александров

Политолог Смирнов: Минск стягивает армию к границам, чтобы показать силу

Политика

Белоруссия как избегала прямого участия в военной спецоперации России на Украине, так и будет продолжать это делать. А свои войска стягивает к границам для того, чтобы продемонстрировать силу. Такое мнение высказал белорусский политический аналитик Сергей Смирнов.

Политолог Смирнов: Минск стягивает армию к границам, чтобы показать силу

По словам эксперта, белорусская армия не будет участвовать в конфликте на стороне России, так как в республике сильны антивоенные настроения. И президент Александр Лукашенко не раз говорил, что участия своих вооружённых сил в братоубийственном конфликте не хочет, заметил политолог в беседе с Украиной.ру.

"Минск настроен показать силу, и для этого стянул к границам свои вооруженные силы, однако готов вести только борьбу на своей территории, понимая хрупкость мира и опасность втягивания других участников в конфликт", — изложил свою точку зрения собеседник издания.

Напомним, внезапные проверки вооруженных сил Белоруссии начались 4 мая как ответ на учения НАТО в Восточной Европе.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Олег Артюков
Темы минск россия белоруссия александр лукашенко
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