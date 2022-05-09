В последнее время в Сети всё активнее распространяются слухи о том, что Польша вскоре может напасть на Белоруссию. Насколько реальна эта угроза, и какие действия будут предприняты в таком случае? Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки во время празднования Дня Победы в Минске.
Он выразил твёрдую уверенность, что страна сможет дать отпор польской агрессии.
"Пусть попробуют. Знаете, мы тут рога обламывали не таким. Поэтому если они хотят попробовать — пожалуйста", — заявил глава республики.
Он добавил, что действия Польши и Литвы его также настораживают. Там было 3000 (военных НАТО - прим. ред.) человек, а сейчас подтянули ещё 32000, заметил Александр Григорьевич.
"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Мы ничего не должны прозевать. Я всегда военным говорил, сорок первого года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим", — пообещал Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил, что "сзади Россия" — ядерная держава, с которой есть соответствующий договор. По его словам, на эту тему он очень часто общается в последнее время с Владимиром Путиным.
Ранее военный эксперт Владимир Евсеев высказал мнение, что частичное втягивание Белоруссии в конфликт на Украине уже произошло.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.