Евсеев: частичное втягивание Белоруссии в конфликт на Украине уже произошло

Угрозы для Белоруссии сейчас существуют вполне реальные. И исходят они не только со стороны Польши, но также и со стороны Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Аналитик отметил, что втягивание Белоруссии в украинский конфликт уже отчасти случилось, вопрос только в масштабе.

Для защиты республики от нападения Россия может развернуть на её территории постоянную воздушную базу и систему ПВО, добавил Евсеев в беседе с Украиной.ру.

По его словам, в таком случае решаются сразу две задачи. Создание системы ПВО на белорусско-украинской границе даст возможность сбивать украинские самолеты или беспилотники. И речь здесь можно вести уже не только о защите Белоруссии, но и о защите вооруженных сил РФ, заключил собеседник издания.

Напомним, ранее в генеральном штабе белорусских вооружённых сил заявили, что у границ России и Белоруссии в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки НАТО.