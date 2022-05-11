Читатели Daily Express высмеяли ответ НАТО на возможную ядерную атаку России

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что если страны коллективного Запада решат вмешаться в военную спецоперацию российской армии на Украине, то ответ Москвы будет "молниеносным".

Автор британского таблоида Daily Express Джеймс Грей убеждён, что в случае запуска ядерной ракеты по одной из стран НАТО военно-политический блок будет вынужден использовать 5 статью устава. Удар будет рассматриваться как нападение на все страны альянса.

Великобритания сможет использовать средства обороны для перехвата ядерных боеголовок. Также Лондон может применить эсминцы типа 45, оборонительные системы которых способны "отразить любое ядерное нападение".

"Западные руководители прекрасно понимают вероятные последствия ядерной войны и осознают, что такая угроза не даёт НАТО присоединиться к боевым действиям на Украине", — заключил эксперт.

Читатели Daily Express прокомментировали мнение Грея и отметили, что в случае предполагаемого ядерного удара Великобритания будет полностью уничтожена.

"Вы же понимаете, что, если Британию разбомбят, Гарри и Меган станут королём и королевой всего того, что останется!", — иронизирует один из комментаторов.

Пользователь Сети под ником Basil Faulty отметил, что полагаться на Североатлантический альянс не стоит.

"Большинство членов НАТО — это бесполезные халявщики, а Америкой на данный момент руководит худший, самый неэффективный президент в истории, причём левого толка", — пишет комментатор.