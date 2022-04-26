США могут применить химическое или бактериологическое оружие на Украине с целью дискредитировать Россию, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
По его словам, вероятность применения тяжёлого тактического оружия мала, а вот биохимические "прецеденты" вполне возможны.
"До тактического ядерного оружия дело вряд ли дойдёт, скорее всего, мы увидим некие химические или бактериологические "прецеденты". Именно их с большой долей вероятности будут использовать в информационной войне против нашей страны", — заявил политолог в беседе с ФАН.
Ранее в Минобороны России допустили возможность провокации со стороны Запада в Незалежной. Как подчеркнул политолог, вероятно, диверсию могут "провернуть" прямо в центре страны. Если же говорить о применении ядерного оружия, то по словам Солонникова, такие варианты действительно находятся на повестке дня в Вашингтоне и Брюсселе.
"В таком случае дальнейшего информационного насыщения у этой истории уже не будет: Россия и НАТО обменяются ядерными ударами, и доказывать что-то кому-то уже не будет никакого смысла. Да и некому", — резюмировал политолог.
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