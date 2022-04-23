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Автор Антон Уткин

Ищенко о киевской легенде про "Азов"*: "Пять или шесть тысяч спартанцев"

Политика

Остатки укронацистов из "Азова"* вместе с наёмниками надёжно заблокированы на "Азовстали". На требования освободить якобы находящихся там женщин и детей нацисты не реагируют.

Ищенко о киевской легенде про "Азов"*: "Пять или шесть тысяч спартанцев"

Но "героическая гибель" "азовцев"* должна была стать основой легенды о "всенародном сопротивлении" украинцев, которых уничтожает "российская агрессия".

Об этом заявляет политолог и эксперт МИА "Россия сегодня" по вопросам российско-украинских отношений Ростислав Ищенко.

Самые жёсткие бои на Украине проходили за Мариуполь. 1 марта нацбат "Азов"* в городе попал в окружение, населенный пункт был блокирован. Сейчас он полностью под контролем силовиков РФ и ДНР, а боевики заблокированы в промышленной зоне металлургического комбината.

Президент России Владимир Путин 21 апреля приказал отказаться от штурма "Азовстали". Заблокированным нацикам предлагают сдаться и сохранить себе жизнь, однако Киев категорически запрещает им это сделать.

"Мариуполь должен был стать для Украины более важным, чем Фермопилы для Греции, а "азовцы"* и морская пехота — сыграть роль не трёхсот, а пяти или шести тысяч местных спартанцев", — цитирует издание "Украина.ру" Ищенко.

Очередная придуманная лживая украинская легенда для картинки и для хозяев с Запада.

 

* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин ростислав ищенко
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