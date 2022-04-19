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Автор Дмитрий Плотников

Депутат Верховной Рады: Россией должны управлять украинцы

Политика

Нардепы Верховной Рады любят делать пафосные и абсурдные заявления.

Депутат Верховной Рады: Россией должны управлять украинцы

Вот и депутат от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что Россия ведет себя "прилично" только тогда, когда ее возглавляют украинцы.

Пока Союзом и Россией управлял Брежнев из Днепропетровска, русские вели себя прилично. Но, как только в РФ начинают управлять россияне во что это превращается спрашивает он.

"Это без всякой русофобии, это я говорю абсолютно трезво", — цитирует депутата "ПолитНавигатор".

Бужанский подчеркивает, что его оскорбили недавние слова Эммануэля Макрона, назвавшего украинцев и русских братьями. Нардеп отметил, что это манипулятивная технология, что якобы существует единый народ, разделённый и считает это фейком.

"Мы народ, который ни с кем не родственный, ни с кем не братский мы сами по себе, остальные сами по себе. Это факт, исторический факт, этнографический факт, политический факт, какой угодно факт", — категоричен депутат Рады.

Бужанский говорит, что это был хамский выпад в адрес украинцев и сравнил жителей Донбасса, выступающих против бандеровского режима, с коллаборационистами, которые служили Гитлеру.

Нардеп объявил, будто бы на Украине русское население имело право выбирать себе власть и ставить собственные памятники, а вот в ДНР и ЛНР все решается по спускаемому из Кремля решению.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы депутаты верховная рада
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