Кедми: американцы дважды выиграют после отказа Европы от газа из России

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" и военный эксперт Яков Кедми рассказал, почему хитрые американцы дважды выиграют после отказа ЕС от российского газа.

Военно-политический эксперт в беседе с изданием "АиФ" высказал мнение, что европейцы заплатят непомерную цену за отказ от энергоресурсов из РФ.

Противостояние Запада и Москвы набирает обороты. Вашингтон с союзниками в Европе безуспешно разрушают экономику России в надежде на то, что Кремль пойдет на какие-то геополитические уступки. Наряду с этим, Запад наносит удары по имиджу РФ. При непосредственном участии Киева плодятся многочисленные фейки о "русских зверствах", которым верят многие жители западного мира.

Эксперт полагает, что Москва обязана не оставлять без ответа подобные вбросы. Но Кедми уверен, что в ближайшее время переубедить простых европейцев и американцев шансов нет. Но и те, и другие верят своему правительству лишь до тех пор, пока поддерживаемая властями политическая система показывает свою эффективность.

"Если власть эффективна, они ей верят, если нет — они заняты сменой своей власти, а не рассказами Зеленского. И Россия в этом контексте их интересует исключительно с точки зрения их комфорта, а не каких-то действий на Украине", — говорит аналитик.

Однако и ждать отмены антироссийских санкций в ближайшее время не стоит. Тот же ЕС в ущерб своей экономике может пойти на отказ от российской нефти и газа.

Европейцы этим шагом, по сути, вынесут смертный приговор своей промышленности, но зато их одобрят США! А сами же американцы после такого развития событий выиграют даже дважды. Первое, они подсадят Евросоюз на свои более дорогие энергоресурсы, а второе, дадут толчок собственной промышленной отрасли, перехватив у Европы значительную часть рынков.