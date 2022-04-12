Кедми: Запад сильно хочет уничтожить Россию и русских

Политолог и военный эксперт Яков Кедми на телеканале "Россия-1" объяснил, почему Запад так сильно ополчился на Россию и русских.

Ранее Яков Кедми, комментируя начавшуюся травлю и притеснение русских, высказал мнение, что Запад ведет против РФ войну на уничтожение, стремясь уничтожить цивилизацию и культуру. И значит русские должны перестать стараться жить по западным законам, которые созданы для того, чтобы их изжить.

Кедми напомнил, сколько раз Россия в лице руководства и дипломатов терпеливо и вежливо разговаривала с руководством западных стран, постоянно объясняя им свою миролюбивую и конструктивную позицию. Однако ее там все равно считают врагом. Запад не реагирует на объяснения, не понимает их, не потому, что там глупцы, а потому, что там не хотят принимать российскую позицию.

Но это не значит, что Москва больше не должна пытаться говорить с Западом. Но она не должна ожидать, что ее там поймут, потому что не хотят понимать.

"Потому что против России ведется война на уничтожение. На уничтожение русской цивилизации, и уничтожение русской культуры. Запрет Достоевского в Италии — это не ошибка. Русские мешают своим существованием везде — в спорте, в культуре, в науке, в жизни. И поэтому на русских ополчились", — подчеркивает Кедми.

Последний этап войны Запада против РФ начался не в 90-м, как многие думают, а в 1941, и с тех пор эта война продолжается. На какое-то время произошел "технический перерыв", но теперь этот перерыв закончился, Западе больше не считает, что они что-то должны русским, и поэтому война вышла на новую стадию и русских объявили вне закона.

Сейчас России показали, как к ней на самом деле относятся. Это показали, начав унижать в европейских школах русских детей, только за то, что они русские, и дав понять всем русским, что не собираются относиться к ним, как к представителям своей "высокой" цивилизации.

Теперь, даже те представители РФ, которые думали, что они могут стать "белыми", если они будут хорошо говорить по-английски и разбираться во французских винах, и ходить в Парижскую оперу, поняли, что к ним на Западе не будут относиться, как к равным. Их будут отторгать, только потому что они русские.

И если в этой войне вы уступите хотя бы миллиметр — с вами никто говорить не будет. Любая политическая уступка сегодня подогреет их, и даст им надежду на то, что вас можно сломать, уверен политолог.

Кедми напомнил, что Запад уступает только тогда, когда у него нет сил сопротивляться. А в истории РФ моменты, когда западные страны шли ей навстречу, были лишь несколько раз — в 1945, когда советская Армия взяла Берлин, в 1814, когда русские вошли в Париж, и когда Суворов проходил через Швейцарию. Тогда они слушали Россию и говорили с ней, а во всех остальных случаях, когда Москва хотела диалога, ее не слышали.

Русские должны понять, что, обращаясь к Западу, они говорят с бандитами с большой дороги, которые всегда грабили мир, которые совершали чудовищные зверства всю свою историю, и продолжают это делать сейчас. И нет смысла пытаться взывать к их совести.

"Вы им объясняете, что это неэтично, это некультурно, а это не вяжется с тем, что мы считаем вашей европейской культурой. А они на вас смотрят как на идиотов, но полезных идиотов, которых можно использовать", — объясняет эксперт.

Вот и получается, что сейчас не осталось другого выхода — русские должны перестать относиться к представителям Запада, как к культурным людям, у которых есть законы и принципы.

Кедми напомнил, что в свое время в Германии нацистская пропаганда всего за 5 лет смогла убедить немецкий народ, что они находятся под угрозой уничтожения.

Нацисты смогли убедить немцев — самый образованный и культурный европейский народ — что у них есть страшный враг, который хочет их уничтожить, и если они не уничтожат его первыми, то Германия погибнет.

Речь шла о евреях, напомнил Кедми.