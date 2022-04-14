Вассерман: задача Запада грабить, а не спонсировать Украину

Министр финансов Украины Сергей Марченко накануне рассказал о крайне тяжёлом финансовом положении страны. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал такое состояние дел закономерным: Запад хочет разграбить Украину, а не спонсировать.

Украинский Минфин обратился к Европе и США с просьбой о материальной поддержке: нужно 270 миллиардов долларов, чтобы восстановить военную инфраструктуру. Анатолий Вассерман заверил портал iReactor, что просьба украинского министра останется без ответа, а Киев без очередного транша.

"Не для того Запад устраивал на Украине государственные перевороты, чтобы ей платить. Они были устроены для ограбления страны, причем до полного разорения", — заверил парламентарий.

Всё, на что может рассчитывать киевский режим, это списанное устаревшее вооружение. Его легче и дешевле отдать Украине, чем утилизировать, соблюдая все необходимые правила безопасности.

Поведение украинских политиков с начала спецоперации Вооружённых сил РФ однозначно доказывает, что Запад поставил Киеву задачу по "самоубийству", это должно стать заключительным этапом ограбления Украины.

"Западные кураторы поставили перед ней задачу "убиться" о какую-то часть России, и Киев добросовестно готовился исполнить это требование", - резюмировал политик.