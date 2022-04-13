Российское Минобороны регулярно сообщает об уничтожении на территории Украины складов с оружием, которое, как теперь понятно, долгие годы щедро поставляли Киеву западные союзники.
Из последнего: на окраине Днепропетровска "Калибрами" "накрыли" ангары, в которых хранились пусковые установки ЗРК С-300, прибывшие из Европы, и четыре установки С-300.
По словам Алексея Подберезкина, директора Центра военно-политических проблем, до начала спецоперации никто точно не знал, сколько и какого оружия привезено было на Украину из стран — участниц Варшавского договора.
"Теперь понятно, что всё вооружение, вся военная техника из групп советских войск в Германии, Венгрии, Чехословакии, — всё это перекочевало на Украину. Немножко его осталось в Болгарии, Румынии и Польше, а основная часть пошла на Украину", — сказал эксперт в интервью argumenti. ru, добавив, что российского соседа не только накачивали оружием, но и вели — западные военные инструкторы — мощную подготовку бойцов.
Подберезкин напомнил, что ещё в 2013 году, выступая в Совфеде, он, на основании анализа ситуации на Украине, предупреждал, что делается всё это не просто так, а ведётся подготовка к нападению на Россию. Военному нападению.
"… если бы Путин не начал спецоперацию, то всё оружие и все самолеты, которые еще со времен СССР оставались в Польше, Чехии, Словакии, Румынии и нескольких других странах тоже "переехали" бы на Украину. И тогда сил на то, чтобы её всего этого лишить, понадобилось бы больше".
К слову, даже сейчас Украину продолжают накачивать оружием. Причём не новым и современным:
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