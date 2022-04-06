Эксперт рассказал о зависимости Венгрии и Словакии от российского газа

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин прокомментировал Pravda.Ru блокирование Венгрией эмбарго на газ из России.

"В Венгрии победу на выборах одержала партия Виктора Орбана, который нацелен продолжать сотрудничество с Россией, во всяком случае, в сфере энергетики", — отметил Квашнин.

Он напомнил, что Словакия согласилась покупать российский газ за рубли.

"Словакия уже заявила о том, что готова менять свою национальную валюту, то есть евро на рубли и в рублях уже оплачивать поставки российского газа, потому что она очень сильно зависит от газового импорта из России", — сказал собеседник издания.

По словам Квашнина, некоторые страны Европы не хотят голосовать за санкции против газового сектора РФ, потому что сильно зависят от поставок российского газа.

"Страны ЕС занимают позицию в этом газовом вопросе в зависимости оттого, насколько они зависят от поставок газа из РФ и есть ли у них возможности для диверсификации. Так, у Венгрии и Словакии нет возможностей для диверсификации. Те страны, которые имеют такую возможность, могут очень быстро переориентироваться на закупку "голубого топлива" из других государств, например, из Алжира или Норвегии. Последние занимают более жёсткую позицию в отношении санкций против газового сектора России", — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что будет в случае давления на Венгрию или Словакию со стороны Брюсселя.

"Если Брюссель будет давить на Венгрию или Словакию, то в ответ он должен что-то предложить этим странам — бесперебойные поставки газа из других государств. В какой-то краткосрочной, среднесрочной перспективе это сделать нереально. Без российского газа этим государствам будет обойтись крайне сложно", — добавил

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ввести санкции против российского газа не получится из-за Венгрии, которая слишком сильно зависит от поставок.