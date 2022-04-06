EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Эксперт рассказал о зависимости Венгрии и Словакии от российского газа

Политика

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин прокомментировал Pravda.Ru блокирование Венгрией эмбарго на газ из России.

Эксперт рассказал о зависимости Венгрии и Словакии от российского газа

"В Венгрии победу на выборах одержала партия Виктора Орбана, который нацелен продолжать сотрудничество с Россией, во всяком случае, в сфере энергетики", — отметил Квашнин.

Он напомнил, что Словакия согласилась покупать российский газ за рубли.

"Словакия уже заявила о том, что готова менять свою национальную валюту, то есть евро на рубли и в рублях уже оплачивать поставки российского газа, потому что она очень сильно зависит от газового импорта из России", — сказал собеседник издания.

По словам Квашнина, некоторые страны Европы не хотят голосовать за санкции против газового сектора РФ, потому что сильно зависят от поставок российского газа.

"Страны ЕС занимают позицию в этом газовом вопросе в зависимости оттого, насколько они зависят от поставок газа из РФ и есть ли у них возможности для диверсификации. Так, у Венгрии и Словакии нет возможностей для диверсификации. Те страны, которые имеют такую возможность, могут очень быстро переориентироваться на закупку "голубого топлива" из других государств, например, из Алжира или Норвегии. Последние занимают более жёсткую позицию в отношении санкций против газового сектора России", — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что будет в случае давления на Венгрию или Словакию со стороны Брюсселя.

"Если Брюссель будет давить на Венгрию или Словакию, то в ответ он должен что-то предложить этим странам — бесперебойные поставки газа из других государств. В какой-то краткосрочной, среднесрочной перспективе это сделать нереально. Без российского газа этим государствам будет обойтись крайне сложно", — добавил

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ввести санкции против российского газа не получится из-за Венгрии, которая слишком сильно зависит от поставок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы венгрия словакия виктор орбан жозеп боррель
Sberbank
Новости
Латвия арестовала недвижимость и автомобили граждан России на 100 млн евро
Эксперты по недвижимости: стоимость аренды жилья может немного снизиться
Путин предостерег от национализации российских активов за рубежом
Экономист Зубец: РФ объявит дефолт, если США не разблокируют наши резервы
Экс-сотрудник СБУ: Украина нацелилась на раскол среди православных
Веб-сайт Министерства обороны России исчез из результатов поиска Google
Налоговая и полиция нацелились на торговцев валютой «с рук»
Эксперт рассказал о зависимости Венгрии и Словакии от российского газа
Житель Мариуполя: украинские военные стреляли по семьям, бегущим из города
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Мир. Новости мира
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Военный из ЛНР: женщины-наводчицы миномёта воюют на стороне ВСУ в Попасной
Силовые структуры
Военный из ЛНР: женщины-наводчицы миномёта воюют на стороне ВСУ в Попасной
Последние материалы
Житель Мариуполя: украинские военные стреляли по семьям, бегущим из города
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Китай призвал стороны украинского конфликта к хладнокровию
Украина бесчеловечно относится к российским военнопленным, заявил Цеков
Компания Intel приостановила свою работу в России
США готовят Украину-2: они намерены начать вооружать Тайвань
American Conservative: Байден доказал своё "безумие" продвигаясь к границам РФ
Deutsche Bank: по экономике Германии звонит колокол
Томас-Гринфилд: исключить Россию из состава СБ ООН не получится
Япония намерена вооружаться, вопреки своей пацифисткой Конституции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников