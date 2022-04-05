Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану, который выступает против ужесточения антироссийских санкции, придётся выбирать между Россией и остальным миром.
По словам главы Украины, Орбан "заигрывает" с РФ, ведь ему нужны дешёвые энергоресурсы. Однако, как отметил Зеленский, так будет не всегда.
"Венгрия — часть другого мира, они в Евросоюзе. Мы точно понимаем, что это европейское государство", — сказал украинский лидер на встрече с журналистами.
Он также признался, что хотел бы выстроить отношения с Орбаном, но не смог наладить связи из-за сильного влияния России на Венгрию.
"Я ему предлагал встречу у него. Он боялся ещё до выборов", — пояснил Зеленский.
Ранее Орбан назвал политических оппонентов, над которыми ему удалось одержать победу. В их числе оказался президент Украины.
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