Володин: госслужащие, выступающие против действий РФ, должны уйти с должностей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что государственные служащие, которые критикуют политику властей России, должны сложить полномочия. Также спикер парламента призвал комитеты проанализировать возможность данных кадровых решений.

"Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", — написал депутат в своём Telegram-канале.

Вместе с этим Володин раскритиковал отечественных звёзд, которые уехали из России и начали обвинять политиков в преступлениях. По мнению парламентария, артисты поступают подобным образом, чтобы разбогатеть или сохранить престижные платформы для концертов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков связал эмиграцию жителей нашей страны с очищением общества. Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что после объявления военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине "проявились предатели".