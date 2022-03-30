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Автор Петр Ермилин

Noize MC и Монеточка переплюнули пугачевых и галкиных

Шоу-бизнес

Отъездом звезд шоу-бизнеса в Израиль, США, Турцию и другие страны после начала специальной военной операции на Украине возмущается большинство их поклонников. Но есть примеры и похлеще — типа Монеточки и Noize MC.

Noize MC и Монеточка переплюнули пугачевых и галкиных

Заявлено, что 7 апреля (Рига) и 10 апреля (Вильнюс) эти два представителя нового российского шоубиза выступят в благотворительных концертах "Голоса мира".

Что это за "голоса мира", становится понятно, когда читаешь заявление музыкантов, из которого следует, что они выступают

"против чудовищной и бесчестной *** (специальной военной операции на Украине — прим. ред.), развязанной российскими властями против Украины. Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии…"

Любопытно, что представители шоу-бизнеса заявляют, что все средства от проведения концертов на территории недружественных для России государств они переведут в польский фонд помощи жителям Украины.

И здесь важно отметить, что из некоторых постов в социальной сети Facebook (признана экстремистской на территории России) следует, как в Польше "помогают" беженцам с Украины.

Выясняется, что украинцы находят поляков, которые готовы их приютить на время проведения военной операции по денацификации и демилитаризации их страны. Списываются с ними. А потом неожиданно оказываются в автомобилях, которые везут их в рабство. Особенно это касается девушек и молодых женщин. Естественно, в рабство сексуальное, в первую очередь.

Есть те представителя российского шоу-бизнеса, кто бежит из страны, тихо бежит, не делая никаких заявлений политического характера. А есть те, кто открыто выступает на откровенно русофобских площадках против освобождения граждан Украины от нацистов.

Здесь нет речи об антивоенной позиции Noize MC (Иван Алексеев, 37 лет) и Монеточка (Елизавета Гырдымова, 23 года), поскольку эти деятели шоубиза не выступали последние восемь лет против бомбежек Донбасса. В концертах, которые в Риге и Вильносе проводят эти певцы, видны именно антироссийские выступления.

В середине марта Noize MC выступал уже, кстати, на благотворительном фестивале Sound of Peace в Берлине. Там он сыграл "Иордан" и "Вояджер-1".

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Автор: Петр Ермилин
Темы монеточка
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