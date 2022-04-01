Россия вводит санкции против руководства и медийных лиц Евросоюза

Высшему руководству ЕС запретили въезд в Россию в ответ на "недружественные действия” блока, которые, как утверждает российский МИД, "загоняют отношения с Россией в тупик”.

В заявлении, опубликованном российским внешнеполитический ведомством, отмечается, что санкционная политика ЕС "переходит все границы”:

"Намерение ЕС ясно: Заставить Россию отказаться от своих жизненно важных интересов. <…> Действия ЕС не только загоняют отношения с Россией в тупик, но и ставят под угрозу благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы”, — написано в тексте документа.

Теперь же Россия на основе взаимности "значительно расширяет список представителей государств-членов и институтов ЕС, которым будет отказано во въезде в Российскую Федерацию”.

Кого в России видеть больше не хотят

В МИД уточнили, что ограничения коснутся "высшего руководства ЕС, ряда еврокомиссаров и руководителей военных органов ЕС, а также подавляющего большинства членов Европарламента, проводящих антироссийскую политику”.

В черный список также попали члены правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественные и медийные деятели, которые, с точки зрения Москвы, "несут личную ответственность за пропаганду незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений и ущемление прав и свобод русскоязычных”.

Соответствующая нота передана делегации Евросоюза в Москве с пояснением:

"любые дальнейшие недружественные действия ЕС и его государств-членов неизбежно будут встречены решительным ответом”.

Заявление перекликается с тем, что сказал в четверг Владимир Путин, отметивший, что некоторые западные политики готовы пожертвовать интересами своих граждан, чтобы "пользоваться благосклонностью своего заокеанского хозяина и повелителя”.