Песков о планах на 1 апреля в Кремле: "Не до шуток"

В отличие от прошлогоднего 1 апреля в этом году в Администрации Президента, вероятно, праздновать "День смеха" не будут, заявил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле принято шутить друг над другом в "День смеха", но в нынешней обстановке, которая складывается в мире и на Украине, в этом году, вероятно, традицию не поддержат.

"Сейчас не время для шуток", — сказал Песков "Лайфу".

Как пишет издание, в прошлом году в интервью Песков рассказал, что чаще всех разыгрывает в Кремле коллег Владимир Путин. Он подчёркивал, что президент "делает это постоянно".