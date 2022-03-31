В отличие от прошлогоднего 1 апреля в этом году в Администрации Президента, вероятно, праздновать "День смеха" не будут, заявил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле принято шутить друг над другом в "День смеха", но в нынешней обстановке, которая складывается в мире и на Украине, в этом году, вероятно, традицию не поддержат.
"Сейчас не время для шуток", — сказал Песков "Лайфу".
Как пишет издание, в прошлом году в интервью Песков рассказал, что чаще всех разыгрывает в Кремле коллег Владимир Путин. Он подчёркивал, что президент "делает это постоянно".
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.