Песков заявил об отсутствии прорывов в переговорах РФ с Украиной

На российско-украинских переговорах в Стамбуле пока не наблюдается прорывов, заявил 30 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, позитивным фактором можно считать то, что в Киеве начали формулировать конкретные предложения и излагать их на бумаге, чего раньше не было.

"В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, ещё предстоит весьма и весьма длительная работа", — заявил представитель Кремля.

Российско-украинские переговоры в Турции начались накануне, 29 марта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, первый раунд переговоров в Стамбуле прошёл конструктивно.

Политик сообщил, что украинской делегацией были представлены понятно сформулированная позиция и предложения, подтверждающие в частности, стремление Киева к нейтральному статусу и отказ от попыток вернуть силой Крым и Севастополь. В среду, 30 марта, Песков анонсировал дополнительные разъяснения по переговорам со стороны Мединского.