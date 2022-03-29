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Автор Ольга Лебедева

Сергей Лавров: Западу нечего делать на мирных переговорах РФ и Украины

Политика

Россия стремится к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, но не примет никакого западного посредничества во время переговоров с Киевом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров: Западу нечего делать на мирных переговорах РФ и Украины

"Мы готовы дать дипломатии шанс. Именно поэтому мы согласились на переговоры, которые возобновляются во вторник в Стамбуле”, — сказал Лавров в ходе видеоконференции с сербскими СМИ.

По его словам, правительство Турции, которое имеет хорошие связи как с Россией, так и с Украиной, приложило много усилий, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. Однако, подчеркнул глава российской дипломатии, "нет необходимости включать ЕС или США, которые поддерживают Киев в конфликте, в мирный процесс".

"Есть много примеров, когда достижения дипломатии были разрушены западными коллегами. Им больше нельзя доверять, — пояснил Лавров. — Я бы не хотел видеть никакой челночной дипломатии от наших западных партнеров, потому что они уже запустили свой "шаттл"—  в феврале 2014 года на Украине и в феврале 2015 года в Минске".

Глава МИД РФ напомнил:

  • В феврале 2014 года ЕС стал гарантом соглашений между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и протестующими на Майдане в Киеве, но "на следующее утро оппозиция плюнула на эту дипломатию, и ЕС это проглотил". В результате Янукович был свергнут после ожесточенных столкновений и бежал из страны, а новые украинские власти вскоре направили своих военных в Донецк и Луганск, где большинство населения отказалось признать переворот в столице.
  • В сентябре того же года было подписано Минское соглашение между самопровозглашенными республиками и Киевом, которое было согласовано Украиной, Россией, Германией и Францией в так называемом нормандском формате. Сделка призвала обе стороны прекратить боевые действия, организовать обмен пленными, разрешить поставки гуманитарной помощи и вывести тяжелое вооружение. Это было названо "победой дипломатии".
  • Второе соглашение, Минск-II, ввело еще одно прекращение огня и проложило путь для административной и политической реформы на Украине, а также для автономии и местных выборов в республиках Донбасса. Однако западные сторонники Киева впоследствии не смогли убедить украинское правительство выполнить свои обещания.

"Европейский Союз доказал свою некомпетентность как организация, способная выполнять достигнутые договоренности”, — резюмировал Лавров.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей лавров
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