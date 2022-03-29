Россия стремится к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, но не примет никакого западного посредничества во время переговоров с Киевом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы готовы дать дипломатии шанс. Именно поэтому мы согласились на переговоры, которые возобновляются во вторник в Стамбуле”, — сказал Лавров в ходе видеоконференции с сербскими СМИ.
По его словам, правительство Турции, которое имеет хорошие связи как с Россией, так и с Украиной, приложило много усилий, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. Однако, подчеркнул глава российской дипломатии, "нет необходимости включать ЕС или США, которые поддерживают Киев в конфликте, в мирный процесс".
"Есть много примеров, когда достижения дипломатии были разрушены западными коллегами. Им больше нельзя доверять, — пояснил Лавров. — Я бы не хотел видеть никакой челночной дипломатии от наших западных партнеров, потому что они уже запустили свой "шаттл"— в феврале 2014 года на Украине и в феврале 2015 года в Минске".
"Европейский Союз доказал свою некомпетентность как организация, способная выполнять достигнутые договоренности”, — резюмировал Лавров.
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