Политолог объяснил, что грозит компаниям, которые откажутся уходить из РФ

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСДМ), политолог и общественный деятель Андрей Кортунов рассказал Pravda.Ru, какие санкции может ввести Запад против компаний, которые отказываются присоединяться к санкционному режиму против России.

"Это зависит от конкретных форматов санкционных мер. Если санкции предполагают полный запрет на импорт российской нефти и газа, а какие-то компании продолжают этим заниматься, тогда эти компании уже сами становятся объектом санкционного воздействия. И тут уже без вариантов. Они тогда должны подчиняться решениям американских властей и свою работу на этом рынке сворачивать", — заявил Кортунов.

В том случае, если на российском рынке останутся компании, которые работают в свободном от западных санкций секторе экономики РФ, то они вряд ли станут объектами санкционного воздействия, отметил политолог.

"А если там условная компания, которая производит шоколадки, и вот этот сектор не становится предметом санкционного воздействия на Россию, то ничего ей не будет. Конечно, если она продолжает работу в РФ, то, возможно, на неё будут оказывать психологическое давление. Например, её могут обвинить в том, что она не проявляет солидарность, нарушает общие подходы американского бизнеса. Но юридических претензий к ней предъявить в этом случае невозможно", — сказал собеседник издания.

В четверг, 10 марта японская компания Toyota сообщила об отсутствии планов уходить с российского авторынка и закрывать завод в Санкт-Петербурге.

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