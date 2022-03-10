Сатановский предложил лишить США самого важного и бить по больному

Несмотря на серьёзное противостояние между США и Россией, Москва продолжает поддерживать американскую ядерную энергетику. Известный политолог Евгений Сатановский предложил законодательно запретить экспорт урана за океан.

Тяжело предположить, что Россия жалеет ядерную промышленность США, Запад к нам таких чувств явно не испытывает, считает Евгений Сатановский. Там не жалеют ничего русского: ни породистых кошек, ни паралимпийцев. Также сложно ожидать, что в Вашингтоне планируют о чём-то договориться с Москвой. Соединённые Штаты ожидают только полной капитуляции русских, чтобы затем разделить территорию страны, передаёт слова эксперта "Царьград".

"Может ли кто-нибудь объяснить, зачем Россия экспортирует уран в Соединённые Штаты в текущей ситуации открытого противостояния между нами", — спрашивает политолог у подписчиков своего Telegram-канала.

Раз в России закончено составление полного и адекватного перечня недружественных России стран, пора следовать этому списку. Стоит использовать любую возможность для нанесения ущерба США, странам Евросоюза и их верным союзникам, отметил Сатановский. Бить надо по больному, лишать их самого важного — поставок любых стратегически важных для них материалов.

Бояться обращения США в международный арбитраж не стоит, всю систему создавали исключительно для поддержки доминирования Запада, когда нельзя применять военную силу.

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