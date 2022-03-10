США проводили эксперименты с коронавирусом в лабораториях на Украине

В биологических лабораториях США на Украине проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Это сообщает официальный представитель Минитерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", — заявил Конашенков.

По его словам, цель этих и других финансируемых американскими военными биоисследований на Украине — создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Согласно документации, Пентагон планировал вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с последующим переходом к изучению возможности переноса ими сибирской язвы и африканской чумы свиней, добавил генерал-майор.

В ближайшее время будет опубликован пакет полученных от украинских сотрудников лабораторий документов и результаты их экспертизы, заявили в МО РФ.