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Автор Дмитрий Плотников

США проводили эксперименты с коронавирусом в лабораториях на Украине

Политика

В биологических лабораториях США на Украине проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

США проводили эксперименты с коронавирусом в лабораториях на Украине

Это сообщает официальный представитель Минитерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", — заявил Конашенков.

По его словам, цель этих и других финансируемых американскими военными биоисследований на Украине — создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Согласно документации, Пентагон планировал вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с последующим переходом к изучению возможности переноса ими сибирской язвы и африканской чумы свиней, добавил генерал-майор.

В ближайшее время будет опубликован пакет полученных от украинских сотрудников лабораторий документов и результаты их экспертизы, заявили в МО РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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