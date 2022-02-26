Сатановский дал отповедь Галкину и звездам, критикующим операцию РФ в Донбассе

Политолог Евгений Сатановский резко отреагировал на посты российских знаменитостей в соцсетях, где те критиковали спецоперацию России в Донбассе. "Вам плевать на все, кроме денег", – заявил он.

Накануне на страницах соцсетей некоторых российских звёзд появились призывы остановить спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, пишет Donnov.ru. На подобный демарш отреагировал Евгений Сатановский, пытаясь понять мотивацию селебрити, чьи доходы и накопления позволяют им существовать вполне безбедно.

"Такая толпа народу пошла с криками "нет войне". И Галкин, и Ургант, Варнава, Харламов Гарик – все прямо вдруг стали страшно негодующими, протестующими и переживающими. За Донбасс не переживали, ни один. Я не помню ни одного слова за эти восемь лет, обращенного к Киеву, на тему того, что нельзя фигачить по живым людям артснарядами", - негодует Сатановский.

Отечественные знаменитости просто опасаются, что будут лишены зарубежных активов, у многих заграницей есть недвижимость и счета, уверен политолог. Многие страны сейчас грозят устроить россиянам проблемы с визами и изъять имущество, а потому российские звезды "стелят соломку и изображают протест", что напоминает лицемерие Вашингтона и Брюсселя. Таких протестующих не волнуют судьбы русских, украинцев и любых других людей.

"Все, что заботит этих личностей – собственные деньги и дома", - резюмировал Евгений Сатановский.

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