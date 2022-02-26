EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Сатановский дал отповедь Галкину и звездам, критикующим операцию РФ в Донбассе

Политика

Политолог Евгений Сатановский резко отреагировал на посты российских знаменитостей в соцсетях, где те критиковали спецоперацию России в Донбассе. "Вам плевать на все, кроме денег", – заявил он.

Сатановский дал отповедь Галкину и звездам, критикующим операцию РФ в Донбассе

Накануне на страницах соцсетей некоторых российских звёзд появились призывы остановить спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, пишет Donnov.ru. На подобный демарш отреагировал Евгений Сатановский, пытаясь понять мотивацию селебрити, чьи доходы и накопления позволяют им существовать вполне безбедно.

"Такая толпа народу пошла с криками "нет войне". И Галкин, и Ургант, Варнава, Харламов Гарик – все прямо вдруг стали страшно негодующими, протестующими и переживающими. За Донбасс не переживали, ни один. Я не помню ни одного слова за эти восемь лет, обращенного к Киеву, на тему того, что нельзя фигачить по живым людям артснарядами", - негодует Сатановский.

Отечественные знаменитости просто опасаются, что будут лишены зарубежных активов, у многих заграницей есть недвижимость и счета, уверен политолог. Многие страны сейчас грозят устроить россиянам проблемы с визами и изъять имущество, а потому российские звезды "стелят соломку и изображают протест", что напоминает лицемерие Вашингтона и Брюсселя. Таких протестующих не волнуют судьбы русских, украинцев и любых других людей.

"Все, что заботит этих личностей – собственные деньги и дома", - резюмировал Евгений Сатановский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы украина донбасс евгений сатановский
Sberbank
Новости
Стрелков объяснил, сколько продержится украинская армия и что будет дальше
Украинские нацисты на Донбассе бегут, теряя флаги
"Героически погибших" украинских пограничников с острова Змеиный привезли в Крым
Сатановский дал отповедь Галкину и звездам, критикующим операцию РФ в Донбассе
Стрелков назвал единственный шанс для России успешно провести спецоперацию
"Ельцин-центр" призвал Путина не мешать Украине убивать жителей Донбасса
Сосновский: главное дать Зеленскому вовремя сбежать из Киева
The Washington Post: США помогут Зеленскому бежать из Киева
Лондон пытается оправдаться за бездарную трату сотен миллионов на оснащение ВСУ
Кедми назвал срок окончания спецоперации России на Украине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь

Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.

Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Аналитик Козин объяснил, когда должна завершиться спецоперация на Украине
Экономика и бизнес
Европейские цены на энергоносители выросли на 41 процент за сутки
Юрий Носовский "Киев будет либо американским, либо безлюдным": киевлян попросили с вещами на выход Юрий Носовский Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Кадыров собрал бойцов из-за ситуации на Украине: "Займём горячие точки"
Мир. Новости мира
Почему НАТО кинуло Украину и ушло из Чёрного моря
Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев
Новости Украины
Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев
Последние материалы
Сатановский дал отповедь Галкину и звездам, критикующим операцию РФ в Донбассе
Стрелков назвал единственный шанс для России успешно провести спецоперацию
"Ельцин-центр" призвал Путина не мешать Украине убивать жителей Донбасса
Сосновский: главное дать Зеленскому вовремя сбежать из Киева
The Washington Post: США помогут Зеленскому бежать из Киева
Лондон пытается оправдаться за бездарную трату сотен миллионов на оснащение ВСУ
Кедми назвал срок окончания спецоперации России на Украине
США хотят координировать действия "возле Украины" с Россией
Стрелков объяснил, с какой целью в Киеве раздают оружие всем желающим
МАГАТЭ опасается, что на Украине "рванут" АЭС - "это будет страшнее Чернобыля"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников