"Такой исторический казус, как Украина, должна исчезнуть" - Охлобыстин

Уже многие знаменитости публично высказали мнение по поводу силовой операции на Украине. Выразил собственную точку зрения и известный актёр Иван Охлобыстин.

Он отметил, что конфликт в Донбассе длится больше, чем Вторая мировая.

"Слава богу, что это наконец произошло. Этот конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война. Уже выросло несколько поколений детей, которые ходили в школу из подвалов. Это же ужас. Эти люди имеют право жить на своей земле", — заявил 55-летний артист.

Он отметил, что его тревожит заявление Зеленского, который при помощи США планировал получить доступ к ядерному оружию.

В заключение актёр рассказал, каким видит выход из ситуации.

"В целях обеспечения нашей безопасности такой исторический казус, как Украина, должен исчезнуть, иначе мы поубиваем друг друга. Президент в своем выступлении долго объяснял решение о признании. Оно продиктовано исключительно соображениями безопасности, инстинктом самосохранения", — подытожил актёр, режиссёр, продюсер, драматург, журналист и писатель.

Иван Охлобыстин также около десяти лет был священником.