EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

"Такой исторический казус, как Украина, должна исчезнуть" - Охлобыстин

Политика

Уже многие знаменитости публично высказали мнение по поводу силовой операции на Украине. Выразил собственную точку зрения и известный актёр Иван Охлобыстин.

"Такой исторический казус, как Украина, должна исчезнуть" - Охлобыстин

Он отметил, что конфликт в Донбассе длится больше, чем Вторая мировая.

"Слава богу, что это наконец произошло. Этот конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война. Уже выросло несколько поколений детей, которые ходили в школу из подвалов. Это же ужас. Эти люди имеют право жить на своей земле", — заявил 55-летний артист.

Он отметил, что его тревожит заявление Зеленского, который при помощи США планировал получить доступ к ядерному оружию.

В заключение актёр рассказал, каким видит выход из ситуации.

"В целях обеспечения нашей безопасности такой исторический казус, как Украина, должен исчезнуть, иначе мы поубиваем друг друга. Президент в своем выступлении долго объяснял решение о признании. Оно продиктовано исключительно соображениями безопасности, инстинктом самосохранения", — подытожил актёр, режиссёр, продюсер, драматург, журналист и писатель.

Иван Охлобыстин также около десяти лет был священником.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы иван охлобыстин
Sberbank
Новости
"Такой исторический казус, как Украина, должна исчезнуть" - Охлобыстин
В Кремле рассказали, как ответят на западные санкции
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о нейтральном статусе Украины
Зеленский пропустил запланированный разговор с итальянским премьером
Кто из российских звёзд поддержал спецоперацию на Украине
ВСУ попали по своим: разгадана загадка яркого факела в небе над Киевом 25.02
Глава МИД Лавров раскрыл цель военной спецоперации РФ в Донбассе
"Офицеры России" призывают украинских военных сложить оружие
Лазарева из центра Киева рассказала, как справиться с тревогой
Bloomberg: в Китае временно отказались от российской нефти
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Политика. Новости и аналитика
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Мир. Новости мира
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Последние материалы
Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев
"Офицеры России" призывают украинских военных сложить оружие
Bloomberg: в Китае временно отказались от российской нефти
Лазарева из центра Киева рассказала, как справиться с тревогой
Снарядами повреждены семь жилых домов в Белгородской области, заявил губернатор
В Киеве бронемашина наехала на легковушку: прохожие бросились спасать водителя
Россия не позволит Украине совершить суицид
Глава Минфина ФРГ заявил о "полноценной" блокаде банков РФ из-за санкций Запада
Политолог: в Донбассе русские воюют с русскими
Несмотря на: Европа требует от России больше газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников