Eurasia Group: между Россией и Западом началась вторая холодная война

Ситуация вокруг Украины говорит о том, что между Западом и Москвой началась новая холодная война. Решения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к жителям страны, представляют собой резкое обострение Кремлём в одностороннем порядке напряженности вокруг соседнего государства, сообщает ТАСС со ссылкой на американского внешнеполитического аналитика исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэна Бреммера.

Он считает, что речь идет о масштабной односторонней эскалации, предпринятой после того, как Москва неоднократно заявляла главам иностранных государств, что таких шагов делать не планируется.

"В ответ [на шаги Москвы] Соединенные Штаты и Европа сохраняют прочную солидарность. Вторая холодная война с Россией началась", — заявил Бреммер. "Безусловно, Запад сделал более чем достаточно собственных ошибок — в плане как безразличия к обеспокоенностям России в сфере безопасности, так и неготовности принимать существенные меры в ответ на [шаги Кремля] в 2008 и 2014 годах", — считает эксперт. "Однако более непосредственным образом способствовали [возникновению складывающегося положения] действия России последних месяцев. Они представляли собой ту самую спичку, которая разожгла огонь", — отметил Бреммер.

Вечером 21 февраля Путин выступил с обращением к жителям страны. Он заявил, что Россия признаёт суверенитет ДНР и ЛНР. С главами республик Москва подписала соглашения о дружбе, партнёрстве и оказании взаимной помощи.

В ответ на это Евросоюз ввел против Росси санкции. Под ограничения попали банки, а также Сергей Шойгу, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Максим Решетников, представители командования ВС РФ, российские парламентарии.

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