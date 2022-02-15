Украина запросила у НАТО сотни лодок и тысячи пар перчаток на случай ЧС

Североатлантический альянс получил от Украины запрос о помощи, которая понадобится стране в случае "крупных чрезвычайных ситуаций различного характера, которые могут затронуть гражданское население", сообщает РБК.

Список необходимых материалов, оборудования и услуг состоит из 78 пунктов, разбитых на категории. Киев просит оказать помощь бульдозерами, тракторами, внедорожниками и пикапами, машинами разминирования, а также 760 надувными лодками с двигателями.

Также в перечне указываются средства поиска взрывных устройств, металлодетекторы, электрогенераторы, средства для инфраструктуры, шлемы, гидрокостюмы, защитные перчатки — 22 тыс. пар для спасателей и 11 тыс. для пожарных, противогазы, костюмы химзащиты — 70 тыс. единиц.

Кроме того, в списке Киев указал на необходимость в бинтах, антибиотиках, защитных масок, 10 тыс. пар медицинских перчаток.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что альянс обязан дать "чёткий ответ" по перспективам членства Киева в НАТО. Как подчеркнул политик, блок должен выступить с таким заявлением как можно быстрее.

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