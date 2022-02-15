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Советник трёх президентов США предсказал закат эры США и развал НАТО

Мир

Американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, который в разные годы был старшим советником трёх президентов США — Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана — в статье для издания The American Conservative заявил, что на геополитической карте мира прямо сейчас происходит "смещение баланса сил".

Советник трёх президентов США предсказал закат эры США и развал НАТО

И перевес, по его мнению, отнюдь не на стороне Вашингтона, который проигрывает своим "могущественным противникам".

Причины происходящего Бьюкенен видит в том, что Штаты слишком долго были "незаменимой державой", "создавали новый мировой порядок", навязывая миру "великодушную глобальную гегемонию ":

"… мы последовательно ввязались в войны в Ираке, на Балканах, в Афганистане, снова в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались, — пишет экс-политик. — И по мере того, как мы шли в крестовый поход за новый мировой порядок, Россия Владимира Путина постепенно оправлялась от сокрушительного поражения в холодной войне, а Китай начал выходить из тени Америки, чтобы стать самым могущественным соперником, с которым когда-либо сталкивалась современная Америка".

Человек, поднаторевший в политике, Патрик Бьюкенен уверен, что наступило время, когда Вашингтону стоит "повторить лозунг кампании Джорджа Макговерна 1972 года: "Вернись домой, Америка”, — ибо бороться одновременно с Россией и Китаем Штаты не могут.

По словам публициста, "американская гегемония" оказалась под ударом повсюду: в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии.

"Общее у противников Америки одно: они хотят нас убрать из своих регионов", — заключил экс-советник.

Более того, уверен Бьюкенен, Белый дом в конечном итоге вынужден будет согласиться с предложениями России по гарантиям безопасности и отказаться от политики открытых дверей в НАТО.

"И поскольку Путин стремится создать сферу влияния, в которой ни один ближайший сосед не является союзником НАТО, мы, вероятно, находимся только в начале серии кризисов, связанных с исключением стран из альянса", — резюмирует бывший президентский советник.

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