Захарова заявила, что Берлин живёт "под ботинками" американских солдат

США продолжают "оккупировать” Германию, а союзники Америки по НАТО передали весь свой суверенитет Вашингтону и не имеют права высказываться по таким вопросам, как "Северный поток-2".

Таково видение расстановки сил на европейской политической арене российского МИД. Об этом в интервью RT рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Комментируя заявление президента США Джо Байдена о "закрытии” трубопровода "Северный поток-2", сделанное им во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон в понедельник, Захарова отметила, что Берлин остаётся под каблуком Вашингтона всё время, прошедшее с окончания холодной войны.

"Германия, согласно ряду соответствующих характеристик — это не моё мнение и не мнение России, это в соответствии с политологическими терминами и показателями — остается, так или иначе, оккупированным государством: там размещены 30 000 американских войск", — сказала дипломат.

Захарова добавила, что "американские послы в Германии, которые должны там работать, чтобы улучшить двусторонние отношения, отдавали и продолжают отдавать приказы немецким чиновникам.”

"США рассматривают Германию как просто протекторат, — подчеркнула представитель МИД РФ, добавив, что это не просто принимает форму финансового рычага угроз, но "подкрепляется тридцатью тысячами американских ботинок на немецкой земле". — Почему Берлин позволяет так обращаться с собой — это вопрос к Германии, но факт в том, что это не отношения равных”.

По словам Захаровой, попытки Вашингтона заблокировать покупку Берлином российского природного газа по трубопроводу "Северный поток-2" демонстрируют полное пренебрежение интересами Германии:

"Германия нуждается в этом газе не потому, что им нравится Россия или они хотят угодить нам — они просто нуждаются в нем. Это то, что питает их экономику, это ресурс, от которого зависит их промышленное развитие, это то, что им нужно для жизни, в основном… жизненно важный вопрос. Вместо этого Вашингтон пытается заставить Германию покупать сжиженный природный газ у себя. Однако цена на американский СПГ намного выше, поэтому США посоветовали Германии больше облагать людей налогом и компенсировать разницу за счет субсидий. Что это за разговоры такие? О каком свободном рынке вы говорите? Или либеральная экономика, или ВТО?”

Захарова отметила, что Штаты делают ровно то, в чём громогласно обвиняют Россию: используют энергию в качестве политического рычага:

"… причём делают это со своими ближайшими союзниками — не с соперниками или врагами, а со своими собственными партнерами по НАТО… Никто не позволял им никакой независимости или суверенитета".

По мнению Захаровой, положение остальной Европы ничуть не лучше. В качестве примера она указала на руководство США, выстраивающее европейских членов НАТО в очередь и приказывающее им тратить 2% своего ВВП на вооруженные силы.

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