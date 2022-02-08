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Автор Ольга Лебедева

Немецкий политолог посоветовал канцлеру Германии "начать роспуск НАТО"

Мир

США и Великобритания активно мешают Германии "навести порядок в Европе", успокоив ситуацию вокруг Украины. Олаф Шольц вынужден будет либо отступить под их натиском, либо попытаться скорректировать систему общей безопасности на материке.

Немецкий политолог посоветовал канцлеру Германии "начать роспуск НАТО"

Так считает немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, канцлер Германии, который недавно вступил в должность, испытывает сейчас колоссальное давление со стороны "стратегических партнёров", которые заставляют его грозить санкциями России и вооружать Украину.

"Шольцу приходится выкручиваться, ведь он не хочет лишиться власти, пойдя против мейнстрима либеральных элит. Но он сейчас поддерживает нежелание народов Европы проливать кровь за Украину и поддерживать сомнительные геополитические амбиции Штатов", — объясняет политолог непростое положение главы Германии.

По мнению Александра Рара, немецкому канцлеру сейчас стоит "проявить себя истинным европейцем" и отказаться от диктата англосаксов. Тем более, что, очень похоже на то, в этом у него есть союзник — Эммануэль Макрон.

"Пора распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности", — заявил немецкий политолог.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато европа германия олаф шольц александр рар
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