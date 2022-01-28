Лавров о Столтенберге: "Уже потерял связь с реальностью"

Выступая с заявлением для прессы после заседания Госдумы, Сергей Лавров. Он говорил на тему Украины и отношений России с НАТО и Западом.

В частности, Лавров раскритиковал поведение генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Знаете, я уже давно не принимаю во внимание его высказывания. Я думаю, что он уже потерял связь с реальностью."

Во многом эта психологическая проблема первого лица Североатлантического альянса вызвана тем, что он вынужден постоянно повторять угрозы Запада, якобы опасающегося вторжения на Украину российских войск. Лавров назвал это «истерической риторикой», которая Россию не пугает, а лишь настораживает:

"Мы готовы к любому ходу событий. Мы никогда ни на кого не нападали, всегда на нас нападали, и те, кто это делал, всегда получали то, что заслуживали."

По мнению главы российской дипломатии, Запад завел себя в тупик, и размышлять о его намерениях – дело гиблое.

«Но Москва будет самым надежным образом защищать интересы России, безопасность страны и граждан".