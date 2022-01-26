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Автор Игорь Рябов

Лавров: Россия примет меры, если Запад не отреагирует на её требования

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет конкретные меры, если Запад не отреагирует на предложение РФ по гарантиям безопасности.

Лавров: Россия примет меры, если Запад не отреагирует на её требования

"Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры", — цитирует министра РИА Новости.

В зависимости от того, каким будет ответ Запада на предложения РФ по безопасности министерство иностранных дел и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах, отметил Лавров.

Он напомнил, что США и НАТО пообещали дать письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе.

По словам главы МИД РФ, Москва не допустит, чтобы её выставляли стороной внутриукраинского конфликта. Лавров подчеркнул, что США подталкивают Украину к новым провокациям против РФ, но не убеждают Киев выполнять Минские соглашения.

Ранее Лавров назвал антироссийские санкции, о которых постоянно предупреждают западные политики, "нелегитимными". Дипломат уверен, что главной целью США и их партнёров является оказание военно-политического давления на РФ, в том числе с помощью Украины.

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