Песков назвал фейковой истерией опасения Запада о прекращении поставок газа

Европа опасается, что в ответ на санкции Россия может ограничить поставки газа. В Кремле подобные публикации назвали примером фейковой истерии. Там напомнили, что Россия всегда была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы, сообщает "Интерфакс".

"Это ещё один блестящий пример такой фейковой истерии, которая конструируется за счёт разных фейковых и таких провокационных вбросов. Россия в самые нелёгкие моменты наших отношений была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы (…) и безупречно выполняла свои контрактные обязательства", — заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В частности, в британском правительстве ожидают, что из-за санкций вокруг Украины Россия может использовать такие рычаги давления, как поставки газа и нефти в Европу. Если поставки будут ограничены, то это приведёт к росту цен.

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