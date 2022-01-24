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Автор Петр Ермилин

Песков назвал фейковой истерией опасения Запада о прекращении поставок газа

Политика

Европа опасается, что в ответ на санкции Россия может ограничить поставки газа. В Кремле подобные публикации назвали примером фейковой истерии. Там напомнили, что Россия всегда была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы, сообщает "Интерфакс".

Песков назвал фейковой истерией опасения Запада о прекращении поставок газа

"Это ещё один блестящий пример такой фейковой истерии, которая конструируется за счёт разных фейковых и таких провокационных вбросов. Россия в самые нелёгкие моменты наших отношений была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы (…) и безупречно выполняла свои контрактные обязательства", — заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В частности, в британском правительстве ожидают, что из-за санкций вокруг Украины Россия может использовать такие рычаги давления, как поставки газа и нефти в Европу. Если поставки будут ограничены, то это приведёт к росту цен.

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Россия не оставит Европу без газа
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы газ европа дмитрий песков
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