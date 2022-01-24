Джонсон: вторжение на Украину станет для РФ "новой Чечнёй"

Вторжение на Украину может стать "новой Чечнёй" для РФ, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Вторжение на Украину… будет болезненным, кровавым делом… Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней",- цитирует политика РИА Новости.

Джонсон заявил, что несколько раз посещал Украину и понял, что её жители готовы бороться в случае нападения на их страну. По словам премьер-министра, он надеется, что в Москве тоже понимают это.

В связи с ситуацией вокруг Украины политик заявил, что делом Великобритании является участие вместе с ЕС в подготовке пакета пакет жестких санкций против РФ. Вместе с тем Джонсон отметил, что не считает вторжение на Украину необратимым.

"Здравый смысл ещё может преобладать, но Великобритания возглавляет работу по разработке пакета экономических санкций и помогает Украине защитить себя, поставляя им вооружение",- заявил премьер-министр.

Он добавил, что вечером 24 января планирует провести ряд переговоров по ситуации вокруг Украины, в том числе с Соединёнными Штатами.

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