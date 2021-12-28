Юрист Капштык оценил законность ликвидации международного "Мемориала"*

Юрист, медиатор, руководитель группы медиации общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык оценил для Pravda.Ru законность ликвидации Верховным судом РФ международного общества "Мемориал"*.

"Я не могу давать оценку решению Верховного Суда. Потому что всё-таки ВС — это высшая инстанция, и наиболее квалифицированные специалисты с многолетним опытом и знанием законов работают там. К тому же ВС в первую очередь перед рассмотрением любой жалобы оценивает её законность. Если Генпрокуратура имела правовые основания для подачи данного заявления в ВС, оно было принято в установленном порядке, то решения ВС являются обязательными к исполнению", — заявил Капштык.

Юрист назвал однозначно правильным решение о прекращении деятельности международного общества "Мемориал"*.

"Будет неправильным сказать, что Верховный Суд мог ошибиться. Плюс ко всему, если имеются признаки того, что организация признана как иноагент, то это достаточно серьёзно, и даже политический вопрос. Свободу слова, конечно, никто не отменял, но всё-таки рамки, затрагивающие национальные интересы, интересы правительства, существуют. И если деятельность организации каким-либо образом наносит урон нашей репутации и нашему рейтингу, нашей самодостаточности и нашему обществу, то, несомненно, это решение о прекращении однозначно правильное", — отметил собеседник издания.

Ранее Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации за нарушение закона об иноагентах. По данным прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создаёт лживый образ СССР как террористического государства". Организации систематически не указывали статуса иноагента, что мешало россиянам подойти критически к публикуемым статьям, сообщили в надзорном ведомстве.

*Организация, признанная в России иностранным агентом.

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