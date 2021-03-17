Эксперт рекомендует: как получить положенные выплаты

Судебный эксперт, юрист Юрий Капштык утверждает, что многие граждане РФ не просят у государства положенных им денежных выплат из-за своей привычки "гром не грянет, мужик не перекрестится".

Что нам положено от государства?

Эксперт рассказал, что необходимо пошагово сделать, если вас отфутболили в МФЦ.

Собеседник "Правды.Ру" уверен в низкой квалификации сотрудников многочисленных МФЦ, и, к сожалению, их профессионализм продолжает падать. Кроме того, на общение с каждым посетителем в этих центрах отводится в среднем по 15 минут, а в некоторых случаях необходимо больше времени на рассмотрение всех вопросов.

Юрий Капштык делится секретом, что нужно делать, если сотрудник МФЦ не решил ваш вопрос и предложил это сделать самостоятельно.

В этом случае необходимо:

переговорить с руководителем локального МФЦ;

попросить помощи у родственников, друзей, более компетентных, чем вы;

обратиться к специалисту (именно к профессионалу, а не к тем, кто себя сам так рекламирует).

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