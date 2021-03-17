Эксперт рекомендует: как получить положенные выплаты

Судебный эксперт, юрист Юрий Капштык утверждает, что многие граждане РФ не просят у государства положенных им денежных выплат из-за своей привычки "гром не грянет, мужик не перекрестится".
Эксперт рассказал, что необходимо пошагово сделать, если вас отфутболили в МФЦ.
Собеседник "Правды.Ру" уверен в низкой квалификации сотрудников многочисленных МФЦ, и, к сожалению, их профессионализм продолжает падать. Кроме того, на общение с каждым посетителем в этих центрах отводится в среднем по 15 минут, а в некоторых случаях необходимо больше времени на рассмотрение всех вопросов.
Юрий Капштык делится секретом, что нужно делать, если сотрудник МФЦ не решил ваш вопрос и предложил это сделать самостоятельно.
В этом случае необходимо:
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