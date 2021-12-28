Финансовые претензии, предъявленные официальным Брюсселем России, оценил российский политолог Валерий Коровин.
Комментируя иск, направленный ЕС в ВТО, директор Центра геополитических экспертиз напомнил изданию "Свободная пресса", что политика импортозамещения начала реализовываться в РФ в ответ на санкции США и Евросоюза.
По словам Коровина, Москве стоит "подсчитать свои убытки из-за ограничений, введённых против нашей экономики" и подать встречный иск.
Напомним, ЕС хочет получить от России "компенсацию" в размере €290 млрд.
"На мой взгляд, сами претензии Евросоюза глупы. Разве Россия инициировала разного рода рестрикции, ограничивающие торговлю?" — задаётся вопросом Валерий Коровин, предположив, что " если РФ подсчитает свой ущерб от санкционной деятельности ЕС и США, цифра будет на порядок больше".
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