Политолог рекомендует оценить ущерб от санкций и направить встречный иск ЕС

Финансовые претензии, предъявленные официальным Брюсселем России, оценил российский политолог Валерий Коровин.

Комментируя иск, направленный ЕС в ВТО, директор Центра геополитических экспертиз напомнил изданию "Свободная пресса", что политика импортозамещения начала реализовываться в РФ в ответ на санкции США и Евросоюза.

По словам Коровина, Москве стоит "подсчитать свои убытки из-за ограничений, введённых против нашей экономики" и подать встречный иск.

Напомним, ЕС хочет получить от России "компенсацию" в размере €290 млрд.

"На мой взгляд, сами претензии Евросоюза глупы. Разве Россия инициировала разного рода рестрикции, ограничивающие торговлю?" — задаётся вопросом Валерий Коровин, предположив, что " если РФ подсчитает свой ущерб от санкционной деятельности ЕС и США, цифра будет на порядок больше".