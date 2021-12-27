Глава МВД Британии: Россия враждебно настроена к Соединённому Королевству

Россия "враждебно настроена" по отношению к Соединённому Королевству. Такое мнение выразил государственный министр по вопросам безопасности Британии Дэмиан Хайндс.

В интервью The Telegraph чиновник назвал самые враждебные государства, с которыми приходится работать британским политикам. По его словам, определённые угрозы создают РФ, Китай и Иран.

"Эти три страны обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они способны обеспечивать присутствие в больших масштабах, могут проводить и уже проводят информационные операции", — сказал министр.

Хайндс обвинил Россию, КНР и Иран в шпионаже, кибератаках, организации кампаний по дезинформации населения. Он также подчеркнул, что четвёртая враждебная страна для Британии — это КНДР.

Ранее в британской разведке сообщали, что власти страны видят серьёзные угрозы со стороны РФ и будут принимать все усилия для их отражения в случае начала конфликта.

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