В Британии винят Россию в экономическом кризисе

В энергетических компаниях Великобритании заявили о серьёзном экономическом кризисе, который вызван быстрым ростом стоимости газа. В связи с этим британская промышленность оказалась в сложном положении, пишет The Telegraph.

К властям страны обратились сразу несколько британских компаний — Energy UK, Good Energy, EDF, — которые попросили их принять меры для решения ситуации с ростом цен на газ.

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", — сказал исполнительный директор компании Good Energy Найджел Поклингтон.

В начинающемся энергетическом кризисе британцы обвиняют Россию, считая, что поставки российского газа в Европу должны быть увеличены.

В проблемах на своём газовом рынке британцы винили Россию и раньше. Так, в октябре Daily Mail написала, что Великобритания поставила себя в зависимость от Путина и российского газа, поставив себя в уязвимое положение.

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